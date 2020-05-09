Cansu Dere'nin gergin anları!

Cansu Dere'nin dönüşü olay oldu!

Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu!

Cansu Dere: Ben yalan söylemem

Oyuncu Cansu Dere önceki gün Rumelihisarı'nda objektiflere takıldı. Kedisini veterinere getiren oyuncu gazetecileri görünce içeri girmekten vazgeçti. Aracıyla turlayarak basın mensuplarını atlamaya çalışan Cansu Dere, gazetecilerin veterinerin önünde kendisini beklediğini görünce görüntülenmekten kurtulamadı. On dakika içeride kalan Dere, arabasını kapıya kadar yanaştırıp koşar adım arabasına binerek uzaklaştı.