Cansu Dere'nin gergin anları!

Oyuncu Cansu Dere, önceki gün Rumelihisarı'nda objektiflere yansıdı. Sabah erken saatlerde kedisini veterinere götüren Dere, gazetecileri görünce veterinere girmekten vazgeçti.

09.05.2020 15:13 Magazin

Cansu Dere'nin gergin anları! Oyuncu Cansu Dere önceki gün Rumelihisarı'nda objektiflere takıldı. Kedisini veterinere getiren oyuncu gazetecileri görünce içeri girmekten vazgeçti. Aracıyla turlayarak basın mensuplarını atlamaya çalışan Cansu Dere, gazetecilerin veterinerin önünde kendisini beklediğini görünce görüntülenmekten kurtulamadı. On dakika içeride kalan Dere, arabasını kapıya kadar yanaştırıp koşar adım arabasına binerek uzaklaştı.

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