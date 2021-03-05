Cansu Dere'nin makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Cansu Dere'nin makyajsız fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun doğal pozu beğeni topladı.

05.03.2021 17:00 Magazin

Cansu Dere'nin makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisiyle gündemden düşmeyen Cansu Dere bu kez sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Evinin balkonunda verdiği pembe şapkalı pozunu Instagram'dan paylaşan güzel oyuncunun ev hali beğeni topladı. Fotoğrafta makyajsız olan Cansu Dere'nin duru güzelliği de gözler önüne serilmiş oldu.

İşte o kare:
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