Cansu Dere'ye İspanya'dan başarı ödülü

Ödül almak için İspanya'ya giden Cansu Dere, İspanya’nın Madrid şehrinde düzenlenen ödül geccesinde İspanyol basını ve davetliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.Oyuncu, ödülünü İspanyol Diva Luz Casal'dan aldı ve salonda dakikalarca alkışlandı. Gecceye 'La Casa de Papel'in sesi Cecilia Krull başta olmak üzere ülkemizde de tanınan ve sevilen önemli isimlerden Los Vivancos, Innocence, Carlos Rodriguez, Sergio Bernal ve Latin TV dünyasının ünlü isimleri katıldı.Dere, "Mesleğimi çok severek yapıyorum ve karşılığında yurt dışında da ödüllendirilmekten büyük gurur duydum. Bu kısa ziyarette İspanyol izleyicisinin ilgisinden ve sevgisinden çok mutlu oldum. Beni davet ettiğiniz ve bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim” dedi.