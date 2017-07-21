Cansu Kurtçu-Fettah Can çiftinin bebeği göründü!

Şarkıcı Fettah Can kucağına almak için gün saydığı bebekleriyle ilgili bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Magazin - 21 Temmuz 2017 22:00
Cansu Kurtçu-Fettah Can çiftinin bebeği göründü!
İkiz bebeklerine 23 haftalık hamile olan Cansu Kurtçu eşi Fettah Can ve bebekleriyle birlikte ilk kez objektif karşısına geçti.

Bebeklerinin doğumuna kadar tüm enerjisini dinlenerek söz ve bestelerine veren Kurtçu, bebekleri dünyaya gelene kadar zamanını ev ve stüdyoda geçirdiğini söyledi. Cansu Kurtçu “ Fettah benden daha çok telaşlı ve inanılmaz sabırsızlanıyor.

Bebeklerimizin sağlıklı dünyaya gelmesi bizim en büyük isteğimiz” dedi.

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Bağlantılar: Cansu Kurtçu, Fettah Can

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