Cansu Taşkın: Bekaret benim için önemli

Magazin - 22 Temmuz 2017 12:07

Güzel model Cansu Taşkın merak edilen her şeyi Posta'dan Canan Danyıldız'a anlattı.Lise mezunuyum. Küçükken “Sen ileride manken olacaksın” derlerdi. İçimde hep bu vardı. 25 yaşındayım, 16 yaşından beri bu işi yapıyorum. O zaman İzmir’de yaşıyordum, modellik yaparken keşfedildim. 17 yaşında modellik yarışmasında dünya dördüncüsü seçildim. ‘Fatma Gül’ün Suçu Ne’ dizisinde de rol alınca dikkat çektim.Aslında dolu bir insanım. Sadece güzel olmak yetmez. Voleybolda, koşuda şampiyonluklarım var. Pilates yapıyorum, dansta iyiyim. Miss Model of World’te dünya birinciliğim var. Ama belimin inceliği ya da verdiğim poz haber oluyor.Aşkla işi bir arada götüremiyorum. O yüzden kariyerime odaklandım. Üç senedir ciddi bir ilişkim yok. Güven problemi yaşıyorum. Bekaret benim için önemli. Evlenmeden asla! Bazı şeyler bir yere kadar yaşanmalı.30 yaşına geleyim, o zaman evlenebilirim… Gelinliğim de değişik olmalı. Evleneceğim adam alkol ve sigara kullanamaz.Seksi poz vermesem de kıvrımlarım öyle olduğu için, sanki bilerek veriyormuşum gibi duruyor. Üstelik ilgi gösterilmesini de seviyorum.Beni tanıdığınızda 16 yaşındaydım. Zamanla fiziğim oturdu. Yurtdışında yaptırmıştır diyenler var: Herkes pasaportuma bakabilir, hayatımda yalnızca yarışma için Çin’e gittim.Doktorlardan kaç bin liralık teklifler geldi, “Kaburgamdaki kemikleri aldırdım, şu doktor yaptı” demem için! Yaptırmadığım şeyi “Yaptırdım” der miyim?Ahlaksız teklifler eden çok, para teklif ettikleri de doğru. Evli olanlar bile istiyor, iş adamları yazıyor. Telefonum kaybolsa Türkiye’de yer yerinden oynar.Beni en şaşırdığım teklif, kapıma kadar gelen son model, plakası ismimin baş harfleri olan trilyonluk otomobil… Tabii ki geri gönderdim, kabul etmedim. Evli bir iş adamı benimle bir akşam yemeği için 200 bin dolar teklif etti.Ronaldo ile görüşmüyoruz, hayatında biri var zaten. Beni bir kez Madrid’e bir kez de Londra’ya davet etmişti ama gitmedim. Çünkü geleceği yok. Bir kere görüşeceğim adamla ilişkim olmaz. Düzenli ilişkim olsaydı, giderdim.Beni kadınlar daha fazla takip ediyor. Hemcinslerini daha çok merak ediyorlar. Hatta sahte hesap açıp soru soranlar da var. Kocası onu bu haliyle beğenmiyormuş, “Nasıl senin gibi olurum” diyor. Takipçilerime hediyeler bile yolluyorum. Allah katında iyi şeyler yapmak istiyorum.Hatim de indirdim. Bu Allah’la benim aramda. Para ile imanın kimde olduğu bilinmez. Hac ve Umre’ye de gitmek istiyorum.Belki de ileride kapanırım! Allah kısmet ederse, olur. Neden olmasın?Kaynak:hurriyet.com.tr