Cansu Taşkın'ın olay yaratan sabah sporu

Magazin - 25 Ocak 2017 21:00

Model ve oyuncu Cansu Taşkın, Instagram hesabından "Güne sabah sporuyla başlayın" notuyla bir video yayımladı.Düzgün fiziği ve kalçasıyla dikkatleri çeken Taşkın'ın spor konusundaki hünerlerini sergilediği video kısa sürede binlerce kez izlendi.Cansu Taşkın daha önce de twerk dansı sosyal medyayı sallamıştı.