Cansu Taşkın'ın olay yaratan sabah sporu

Güzel model ve oyuncu Cansu Taşkın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla olay yarattı.

Magazin - 25 Ocak 2017 21:00
Cansu Taşkın'ın olay yaratan sabah sporu
Model ve oyuncu Cansu Taşkın, Instagram hesabından "Güne sabah sporuyla başlayın" notuyla bir video yayımladı.

Düzgün fiziği ve kalçasıyla dikkatleri çeken Taşkın'ın spor konusundaki hünerlerini sergilediği video kısa sürede binlerce kez izlendi.




Cansu Taşkın daha önce de twerk dansı sosyal medyayı sallamıştı.

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