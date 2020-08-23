Cansu Tosun'dan 1 aylık oğluyla poz: Kim bilir senden neler neler öğreneceğiz...

Henüz 1 aylık Marsel'in zaman zaman fotoğraflarını paylaşan Cansu Tosun, oğluyla çekildiği bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Tosun paylaşımına, "Benim yeni öğretmenim. Kim bilir senden neler neler öğreneceğiz..." notunu düştü. Taze annenin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.