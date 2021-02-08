Cansu Tosun'dan agresif dans!

14 Temmuz'da oğlu Marsel'i kucağına alan Cansu Tosun uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Oyuncu yeni projesi olduğunu söyleyerek sevenlerini heyecanlandırdı. Instagram'dan dans ederken çekilen görüntülerini paylaşan Tosun, altına şu notu yazdı:“Bazı şeyleri özlemişim... Mesela agresif dans etmeyi çok özlemişim.. Ömer ile eskilerden olsun dedik bir kaç saniyede choreo hazırladı ve bir saat çalıştık hemen çektik. Bu aralar bazı şeyler peşindeyiz”