Cansu Tosun'dan dansa hızlı dönüş!

Başarılı oyuncu Cansu Tosun, uzun yıllardır devam ettiği ve hamilelik sürecinde ara verdiği dans derslerine yeniden başladı. Hızlıca eski formuna ulaşan başarılı oyuncu, Sertan Tutar’ın hazırladığı koreografilerle yaptığı performanslarını sosyal medya hesaplarından da zaman zaman paylaşıyor.Büyük beğeni toplayan bu videolara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde fotoğrafçı Kıvanç Niş’le dans stüdyosuna giren Tosun’un çalıştığı koreografi hem video kaydına alındı hem de fotoğraflanmış oldu. Danstaki tüm hünerlerini sergileyen güzel oyuncu aynı zamanda ekranlara dönmek için de gelen projeleri değerlendiriyor.[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=OE7eQzHg3J4][17youtube]