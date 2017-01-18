Cansu Tosun'dan doğum günü öpücüğü!

Magazin - 18 Ocak 2017 14:38

Güzel oyuncu Cansu Tosun, oyuncu sevgilisi Erkan Kolçak Köstendil'in doğum gününü Instagram’da paylaştığı fotoğrafla kutladı.Tosun sevgilisini öperken çekilen bu kareyi "Dünyaya güzellikler katmaktan, sevmekten, sevilmekten vazgeçmeyelim. Olduğu gibi görünebilen güzel ruhlum. İyi ki varsın." notunu düştü.