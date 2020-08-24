Cansu Tosun’un babaannesi corona virüsüne yakalandı

Oyuncu Cansu Tosun zor zamanlar yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde oğlu Marsel'i kucağına alan Tosun, aldığı corona virüsü haberiyle yıkıldı. Cansu Tosun sosyal medya hesabı üzerinden tüm sevenlerinden dua istedi.

24.08.2020 11:24 Magazin

Cansu Tosun’un babaannesi corona virüsüne yakalandı Erkan Kolçak Köstendil’in eşi Cansu Tosun, babaannesi Döne Tosun'un koronavirüse yakalandığını duyurdu. Tosun, yaptığı paylaşımda "Babaannem, dualarımız seninle... Güçlenip, çıkacaksın inşallah hastaneden" ifadelerini kullandı.

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