Cansu Tosun’un karnı burnunda paylaşımına beğeni yağdı!

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun'u bebek heyecanı sardı. Hamileliğinde 8 ayı geride bırakan Cansu Tosun, son halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Cansu Tosun'un karnı burnunda pozuna beğeni yağdı.Bebeklerinin adını Marsel koyacaklarını açıklayan Köstendil, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şunları söylemişti:"Alah nasip ederse baba olacağım. Gezegene hayırlı bir evlat olsun. Cinsiyeti belli oldu ama inşallah benden bir tane daha dünyaya gelmez. İki tane benden dünyaya çok. Erkek olacak dediler. İsmi Marsel... Parlak güneş ışığı demekmiş, araştırdık eşimle. Çok tesadüflerle dolu bir isim. Çok beğendik, istedik ve koyduk. Kendisi beğenmezse büyüyünce değiştirsin.."