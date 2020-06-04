Cara Delevingne panseksüel olduğunu açıkladı!

Variety dergisine konuşan Cara Delevingne, daha önce kendini tanımlamak için etiket kullanmayı tercih etmediğini söyledi. 27 yaşındaki model, “Bazen kendimi çok kadınsı, bazen de çok erkeksi hissediyorum” dedi. Kendisini tanımlaması istendiğinde ise “Her zaman panseksüel olarak kalacağım” diyerek, tüm cinslere ilgi duyduğunu belirtti. Cara Delevingne, geçen ay sevgilisi Ashley Benson ile yollarını ayırmıştı.