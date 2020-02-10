Cara Delevingne'dan oyunculuk itirafı geldi!

Cara Delevingne'nin 'etiket' isyanı!

Ünlü model Cara Delevingne, Elle dergisine röportaj verdi. Delevingne, modellikten oyunculuğa geçişi hakkında açıklamalarda bulundu.Ünlü model, "Konu rol yapmaya geldiğinde moda endüstrisi beni bitirdi diyebilirim. İlk filmim 'Anna Karenina'da bir repliğim bile yoktu ama yine de yönetmenimiz Joe Wright, bana sürekli gelip, 'Cara yine modellik yapıyorsun. Anı yaşamıyorsun. Seksi görünmeye çalışıyorsun, bunu kesmelisin’ diyordu." diyerek yaşadığı zorluklardan bahsetti. Delevingne, oyunculukla ilgili "Birinde kameranın nerede olduğunu sürekli bilmeniz, diğerindeyse bu durumu unutmanız gerekiyor. Bense hiç bu şekilde düşünmemiştim" dedi.