Carmen, Ankara'da!

(DHA) - ANKARA Devlet Opera ve Balesi, Fransız besteci Georges Bizet’in ünlü operası Carmen’i sahneleyecek.

Kültür-Sanat - 06 Şubat 2017 14:40

Dünya opera tarihinin en önemli eserlerinden Carmen, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 8 Şubat Çarşamba günü Ankara Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.



Recep Ayyılmaz’ın rejisiyle sahnelenecek operayı Sunay Muratov, Nezih Seçkin ve Alessandro Cedrone dönüşümlü olarak yönetecek. Orkestranın koro şefliğini ise Lyubomira Aleksandrova ve Mustafa Erdoğan yapacak.

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