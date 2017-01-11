Çarşamba geccesi neredeyiz?

Limoncello'da bu gecce Feride Hilal Akın ile unutulmaz bir gecceye hazır olun!

Eğlence - 11 Ocak 2017 09:52
Çarşamba geccesi neredeyiz?
Dekorasyonu ve yüksek enerjisi ile gençlerin vazgeçilmez mekanı Limoncello'da bu gecce yer yerinden oynayacak. Sosyal Medya'da 'Bilir mi?' şarkısıyla kısa bir süre içinde fenomen olan Feride Hilal Akın Limoncello sahnesinde birbirinden özel şarkıları seslendirecek.


Türk Pop müziği ve popüler parçaların ağırlıklı olacağı bu gecceyi sakın kaçırmayın!
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Bağlantılar: Limoncello

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