“Çatı Katı Aşk”dan sıcacık bir afiş daha...

Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştığı, güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizinin üçüncü afişi de ilk ikisi kadar büyük beğeni topladı.“Çatı Katı Aşk”, ilk bölümüyle 09 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.