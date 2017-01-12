Çatlaklardan kurtulun!

Günlük hayatı etkilemeyen, ameliyatsız bir yöntemle çatlaklar artık sorun olmuyor…

Gecce Kadın - 12 Ocak 2017 10:48

Çatlaklar artık dert olmaktan çıkıyor. Çatlakların oluşmasına birçok neden etken olabilirken hormonel değişimler bunların başında geliyor. Gebelik, ergenlik, kilo alma ile birlikte cilt dokusu zayıf düşüyor, oluşan çatlaklar da estetik görünümü bozuyor. Çatlaklardan kurtulmak isteyenler ise çatlak tedavisinde son trend Biodermogenesi ile tanışıyor.



Biodermogenesi tedavisi, tahrip olan deriyi, destek katmanlarını enerji bazlı cihaz yardımıyla uyarıyor ve yeniden yapılandırıyor. Bi-One adı verilen bu cihazla düzenli seanslarla çatlaklar yok edilirken, dokular tekrar canlanıyor ve cilt doğal rengine dönüyor. Böylece tedavi esnasında güneşe çıkılabiliyor.



Dermatoloji Uzmanı Doktor Şerafettin Saraçoğlu “Biodermogenesi ise derinin normal elektromanyetik alanını tahsis ederek normalde olması gereken elastik dokunun yeniden oluştuğu, deride oluşan kolajen destek dokunun yara iyileşme kolajen türü değil, normal deri destek kolajeni olduğu ve derinin yeniden renk üretme yeteneğini kazandığı, deriye zarar vermeyen, fizyolojik bir tedavi yöntemidir. Diğer tedavi seçeneklerinin hiçbirinde deride renklenmede düzelme elde edilememektedir. Bu çok önemli bir ayrıcalıktır. Tedavi, 18 yaş üzeri sağlıklı her bireye uygulanabilir. Hamilelik dönemi, vücutta kap pili gibi elektronik aparey ve metal apareyi olanlara uygulanamaz. “dedi.

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