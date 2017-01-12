Çatlaklardan kurtulun!

Günlük hayatı etkilemeyen, ameliyatsız bir yöntemle çatlaklar artık sorun olmuyor…

Gecce Kadın - 12 Ocak 2017 10:48
Çatlaklardan kurtulun!
Çatlaklar artık dert olmaktan çıkıyor. Çatlakların oluşmasına birçok neden etken olabilirken hormonel değişimler bunların başında geliyor. Gebelik, ergenlik, kilo alma ile birlikte cilt dokusu zayıf düşüyor, oluşan çatlaklar da estetik görünümü bozuyor. Çatlaklardan kurtulmak isteyenler ise çatlak tedavisinde son trend Biodermogenesi ile tanışıyor.

Biodermogenesi tedavisi, tahrip olan deriyi, destek katmanlarını enerji bazlı cihaz yardımıyla uyarıyor ve yeniden yapılandırıyor. Bi-One adı verilen bu cihazla düzenli seanslarla çatlaklar yok edilirken, dokular tekrar canlanıyor ve cilt doğal rengine dönüyor. Böylece tedavi esnasında güneşe çıkılabiliyor.

Dermatoloji Uzmanı Doktor Şerafettin Saraçoğlu “Biodermogenesi ise derinin normal elektromanyetik alanını tahsis ederek normalde olması gereken elastik dokunun yeniden oluştuğu, deride oluşan kolajen destek dokunun yara iyileşme kolajen türü değil, normal deri destek kolajeni olduğu ve derinin yeniden renk üretme yeteneğini kazandığı, deriye zarar vermeyen, fizyolojik bir tedavi yöntemidir. Diğer tedavi seçeneklerinin hiçbirinde deride renklenmede düzelme elde edilememektedir. Bu çok önemli bir ayrıcalıktır. Tedavi, 18 yaş üzeri sağlıklı her bireye uygulanabilir. Hamilelik dönemi, vücutta kap pili gibi elektronik aparey ve metal apareyi olanlara uygulanamaz. “dedi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

GECCE KADIN HABERLERİ

  • Kadınları tehdit eden sendrom!
  • İlk buluşmada ne giyilir?
  • Bebeğinize bunları söyleyin..
  • Ayyıldız pijamalarıyla ısıtıyor
  • Topuklarla cezbedin!
  • Erkekleri bunlardan soğuyor!
  • Hamilelikte ideal kilo
  • Sonbahara hazır mısınız?
  • Kadınlar da seksten soğur!
  • Partnerinizi asla zorlamayın!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Gülşen anne oldu!
  • Kötü haberi böyle duyurdu!
  • Nurella İşte Benim Stilim'den yine mi ayrılıyor?
  • Aslışah Alkoçlar'ın korkutan görüntüsü!
  • Bambaşka bir Zehra oldu!
  • Hayat Şarkısı'nda şok ayrılık!
  • Boşanma davasında flaş gelişme!
  • Bir açıklama da Deniz Çakır'dan geldi...
Gülşen anne oldu!

EN POPÜLER HABERLER

  • İşte Meryem Uzerli'nin bebeklik fotoğrafları...
  • Diriliş Ertuğrul'a sürpriz güzel!
  • Murat ile Merve sosyal medyada birbirlerine kur yaptı!
  • Deniz Akkaya'nın karnına demir saplandı!
  • "Deli Aşk" filminin ilk tanıtımı yayınlandı!
  • Erkan Petekkaya'dan müthiş yorum!
  • Yasemin Allen'den geri dönüş müjdesi!
  • Tolga Sarıtaş'tan Engin Akyürek olur mu?
İşte Meryem Uzerli'nin bebeklik fotoğrafları...