Çayın Mavi Hali "Deep Blue Tea"

Son dönemde uyguladığı yeni tekniklerle beslenme alışkanlıklarımıza damga vuran ünlü diyetisyen Şükran Yıldız'dan yepyeni bir ürünhttps://cms.gecce.com/gecce/haber_liste.aspx "Deep Blue Tea"...

21.02.2022 17:04 Yaşam

Çayın Mavi Hali "Deep Blue Tea" Dünya'nın en iyi çay bölgeleri olan Çin ve Tayland'dan gelen mucize karışım "Deep Blue Tea"... İçindeki beyaz çay yaklaşık 100.000 adet açılmamış tomurcuğun tek tek elle seçilip işlenmesinden elde edilmiştir. İçinde çaya mavi rengini veren mavi kelebek çayı ise Tayland'ın çok özel bir dağlık alanı bölgesinde mavi kelebek çiçeğinden üretilmiştir.

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