Cedi Osman’dan Ebru Şahin’e destek: "Aklım hep seninle sevgilim"

Ebru Şahin'in 'Akkız'a hayat verdiği 'Destan' dizisi dün görücüye çıktı. Güzel oyuncuya sevgilisi Cedi Osman da sosyal medyadan destek verdi ve “Bugün bu özel gününde yanında olamasam da kalbim ve aklım hep seninle sevgilim. Umarım kurduğun tüm hayallerin gerçekleşir çünkü sen hep en iyisini hak ediyorsun” mesajını attı. Şahin de sevgilisine "İyi ki varsın iyi ki" yanıtını verdi.