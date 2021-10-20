Cefi’den konser tadında klip

Şarkıcı, Cengiz Kurtoğlu’nun unutulmaz eseri olan “Küllenen Aşk”a klip de çekti. Yönetmenliğini Habip Deniz üstlendiği klip, Cefi’nin orkestrasıyla sahne aldığı mekanda, canlı konser tadında çekildi.Şarkıya ünlü Yunan klarnet virtüözü Vasilis Saleas, klarnetiyle eşlik etti. “Küllenen Aşk”ın aranjesi Cüneyt Ertaç, mix ve mastering’i ise Emre Kıral imzası taşıyor.