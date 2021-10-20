Şarkıcı, Cengiz Kurtoğlu’nun unutulmaz eseri olan “Küllenen Aşk”a klip de çekti. Yönetmenliğini Habip Deniz üstlendiği klip, Cefi’nin orkestrasıyla sahne aldığı mekanda, canlı konser tadında çekildi.
Şarkıya ünlü Yunan klarnet virtüözü Vasilis Saleas, klarnetiyle eşlik etti. “Küllenen Aşk”ın aranjesi Cüneyt Ertaç, mix ve mastering’i ise Emre Kıral imzası taşıyor.
Cefi’den konser tadında klip
Uzun yıllardır dikkat çeken sahne performansları ile geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan başarılı sanatçı Cefi, en sevilen meyhane ve taverna şarkılarının yer aldığı “Best Of Taverna” albümünün çıkış şarkısı olan “Küllenen Aşk”ı FaMu Yapım etiketi ile yayınladı.
20.10.2021 10:34 Kültür-Sanat