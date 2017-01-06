Çekici erkeklerin tarifi!

İşte kadınların en çok etkilendiği şeyler...

Gecce Erkek - 06 Ocak 2017 14:54

İş hayatı



Bir kadını etkilemek için yalnızca yüksek maaşlı bir işte çalışmanız, yönetici olmanız gerekmez. Fakat hangi işte çalışıyorsanız, o işte başarılı olmanız ve işinizi sevmeniz çok önemli bir unsurdur. Planlı bir çalışma hayatı ve değer yargılarınız hayata bakışınızı gösterir. Bu işten işin incelikleri çok önemlidir.





Ses tonu



Etkileyici ses tonuna sahip bir erkek çok yakışıklı olmasa bile tüm ilgiyi üzerine toplamayı başarır.



Etkileyici bir parfüm



Kokular bizi unutamadığımız anlara götürürler. Derin bir iz bırakmak istiyorsanız kullandığınız parfüm imzanız olsun.



Yetenekler



Sanatla ilgilenen, şarkı söyleyen, resim yapan bir erkek daima bir adım öndedir. Çoğu kadının ilgisini çekmeyi çoktan başarmıştır.



Kendinden emin bir duruş



Kadınlar kararlı ve kendinden emin erkekleri her zaman daha çekici bulurlar. Kararlı cümleler, küçük iltifatlar her zaman bir kadının ilgisini çeker.



Romantik olmak



Kadınların romantik erkeklerden hoşlandığı zaten bilinen bir bilgi. Kadınlar beğenilmek isterler ancak yalnızca güzel oldukları için sevilmek istemezler.

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