İş hayatı
Bir kadını etkilemek için yalnızca yüksek maaşlı bir işte çalışmanız, yönetici olmanız gerekmez. Fakat hangi işte çalışıyorsanız, o işte başarılı olmanız ve işinizi sevmeniz çok önemli bir unsurdur. Planlı bir çalışma hayatı ve değer yargılarınız hayata bakışınızı gösterir. Bu işten işin incelikleri çok önemlidir.
Ses tonu
Etkileyici ses tonuna sahip bir erkek çok yakışıklı olmasa bile tüm ilgiyi üzerine toplamayı başarır.
Etkileyici bir parfüm
Kokular bizi unutamadığımız anlara götürürler. Derin bir iz bırakmak istiyorsanız kullandığınız parfüm imzanız olsun.
Yetenekler
Sanatla ilgilenen, şarkı söyleyen, resim yapan bir erkek daima bir adım öndedir. Çoğu kadının ilgisini çekmeyi çoktan başarmıştır.
Kendinden emin bir duruş
Kadınlar kararlı ve kendinden emin erkekleri her zaman daha çekici bulurlar. Kararlı cümleler, küçük iltifatlar her zaman bir kadının ilgisini çeker.
Romantik olmak
Kadınların romantik erkeklerden hoşlandığı zaten bilinen bir bilgi. Kadınlar beğenilmek isterler ancak yalnızca güzel oldukları için sevilmek istemezler.
Çekici erkeklerin tarifi!
İşte kadınların en çok etkilendiği şeyler...Gecce Erkek - 06 Ocak 2017 14:54
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