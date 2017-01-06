Çekici erkeklerin tarifi!

İşte kadınların en çok etkilendiği şeyler...

Gecce Erkek - 06 Ocak 2017 14:54
Çekici erkeklerin tarifi!
İş hayatı

Bir kadını etkilemek için yalnızca yüksek maaşlı bir işte çalışmanız, yönetici olmanız gerekmez. Fakat hangi işte çalışıyorsanız, o işte başarılı olmanız ve işinizi sevmeniz çok önemli bir unsurdur. Planlı bir çalışma hayatı ve değer yargılarınız hayata bakışınızı gösterir. Bu işten işin incelikleri çok önemlidir.


Ses tonu

Etkileyici ses tonuna sahip bir erkek çok yakışıklı olmasa bile tüm ilgiyi üzerine toplamayı başarır.

Etkileyici bir parfüm

Kokular bizi unutamadığımız anlara götürürler. Derin bir iz bırakmak istiyorsanız kullandığınız parfüm imzanız olsun.

Yetenekler

Sanatla ilgilenen, şarkı söyleyen, resim yapan bir erkek daima bir adım öndedir. Çoğu kadının ilgisini çekmeyi çoktan başarmıştır.

Kendinden emin bir duruş

Kadınlar kararlı ve kendinden emin erkekleri her zaman daha çekici bulurlar. Kararlı cümleler, küçük iltifatlar her zaman bir kadının ilgisini çeker.

Romantik olmak

Kadınların romantik erkeklerden hoşlandığı zaten bilinen bir bilgi. Kadınlar beğenilmek isterler ancak yalnızca güzel oldukları için sevilmek istemezler.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Erkek, cinsellik

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

GECCE ERKEK HABERLERİ

  • Ne düşünüyorlar?
  • Cinsel gücünü arttır!
  • Horlamanın zararları!
  • En seksi gün keşfedildi!
  • Erkekler bunlara bayılıyor...
  • Erkekleri memnun edin!
  • Erkeklere doğum kontrol hapı
  • 10 adımlık cinsel destek!
  • Kas yapayım derken meme büyütme
  • Yönetici erkekler!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Dalkılıç'tan eşi Merve Boluğur'a destek!
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Neslihan Atagül'ün dileği!
  • Roma’da aşk tazelediler!
Cesur ve Güzel 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!
  • Haberi okuyan kadınlar çok kıskanacak?
  • Sürpriz gelişme: Arda, Aslıhan'a geri mi döndü?
  • Terör ihbarı Demet Akalın'ı korkuttu!
  • Yeşim'den hem Hülya'ya hem de Gülben'e salvo!
  • Kızı zannedilen kişi bakın kim çıktı?
  • Kısmetse Olur'a evlilik teklifi damga vurdu!
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!