Celal Can Algül'den sevgilisi Derya Şensoy'a sürpriz parti!

Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı
SEVGİLİYE ŞARKI
Derya Şensoy geccede sevgilisine romantik bir sürpriz yaptı; sahneye çıkıp sevgilisine şarkı söyledi. Bu sürpriz karşısında Algül, mutluluğunu Şensoy’un önünde diz çökerek gösterdi. 28 yaşına giren işadamı, sevgilisini bu şekilde dinledi. Çift, şarkı boyunca birbirinden gözlerini ayırmadı. (Kaynak: hurriyet.com.tr)
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