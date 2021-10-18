Celal Can Algül'den sevgilisi Derya Şensoy'a sürpriz parti!

Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı

Sevgilisinden Derya Şensoy'a sanal tektaş

Derya Şensoy'a annesi ve ablasından sürpriz kutlama!

Derya Şensoy: “Yan komşum annem olunca yemek yapmak zorunda kalmıyorum”

Merhum usta oyuncu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın kızı Derya Şensoy, önceki akşam iş adamı sevgilisi Celal Can Algül’e sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Maslak’ta bir mekanda gerçekleşen eğlenceye Derya Baykal da katıldı.Derya Şensoy geccede sevgilisine romantik bir sürpriz yaptı; sahneye çıkıp sevgilisine şarkı söyledi. Bu sürpriz karşısında Algül, mutluluğunu Şensoy’un önünde diz çökerek gösterdi. 28 yaşına giren işadamı, sevgilisini bu şekilde dinledi. Çift, şarkı boyunca birbirinden gözlerini ayırmadı. (Kaynak: hurriyet.com.tr)