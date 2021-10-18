Celal Can Algül'den sevgilisi Derya Şensoy'a sürpriz parti!

Derya Şensoy, bir süredir birlikte olduğu Celal Can Algül’e sürpriz doğum günü partisi organize etti. Şensoy partide sevgilisine sahnede şarkı söylerken, Algül de önünde diz çökerek Şensoy’a eşlik etti.

18.10.2021 09:10 Magazin

Celal Can Algül'den sevgilisi Derya Şensoy'a sürpriz parti! Merhum usta oyuncu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın kızı Derya Şensoy, önceki akşam iş adamı sevgilisi Celal Can Algül’e sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Maslak’ta bir mekanda gerçekleşen eğlenceye Derya Baykal da katıldı.

Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı

Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı




SEVGİLİYE ŞARKI

Derya Şensoy geccede sevgilisine romantik bir sürpriz yaptı; sahneye çıkıp sevgilisine şarkı söyledi. Bu sürpriz karşısında Algül, mutluluğunu Şensoy’un önünde diz çökerek gösterdi. 28 yaşına giren işadamı, sevgilisini bu şekilde dinledi. Çift, şarkı boyunca birbirinden gözlerini ayırmadı. (Kaynak: hurriyet.com.tr)

Sevgilisinden Derya Şensoy'a sanal tektaş

Sevgilisinden Derya Şensoy'a sanal tektaş




Derya Şensoy'a annesi ve ablasından sürpriz kutlama!

Derya Şensoy'a annesi ve ablasından sürpriz kutlama!



Derya Şensoy: “Yan komşum annem olunca yemek yapmak zorunda kalmıyorum”

Derya Şensoy: “Yan komşum annem olunca yemek yapmak zorunda kalmıyorum”
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