Celeste Barber, ünlülerle böyle dalga geçiyor!

Dünya Magazin - 29 Temmuz 2017 04:00

Ünlülerin verdiği pozların aynısını çekilen Celeste, ünlülerin verdiği pozların fazla ciddiye alındığını ve normal hayatta kimsenin bu tip 'şeyler' yapamayacağını savunuyor. Ünlülerin verdiği pozların aynısını çekilen Celeste, ünlülerin verdiği pozların fazla ciddiye alındığını ve normal hayatta kimsenin öyle şeyler yapmayacağını savunuyor. Celeste Barber, verdiği pozları 2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşıyor. Barber'in dalga geçtiği en son fotoğraflardan birisi, Beyonce'un oldukça popüler bebek fotoğrafı!Elindeki imkanlarla çoğu profesyonel çalışma olan ünlü pozlarını taklit etmeye çalışan komedyen birçok takipçisi tarafından oldukça başarılı bulunuyor.Kaynak: hurriyet.com.tr