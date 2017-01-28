Çellonun duayenleri Mstislav Rostropovich ve Gregor Piatigorsky ile çalışan tek çellist olma ayrıcalığına sahip olan Mischa Maisky’e, Leningrad Filarmoni Orkestrası ile 1962’de yaptığı çıkış “Geleceğin Rostropovich”i unvanını kazandırdı.
Deutsche Grammophon’un en özel sanatçılarından biri olan Mischa Maisky, kariyeri boyunca 35’in üzerinde kayda imza attı ve Viyana Filarmoni, Berlin Filarmoni, Londra Senfoni, İsrail Filarmoni, Paris Orkestrası gibi seçkin topluluklarla çalıştı. 2000 yılında 100 konseri kapsayan bir Bach turnesi gerçekleştiren ve Tokyo Record Academy ödülünü 5 kez, Echo Deutscher Schallplattenpreis’ı 3 kez alan sanatçı, Grand Prix du Disque, Diapason d’Or gibi saygın ödüllerin de sahibi. Babası Mischa Maisky ile duo konserlerinin yanı sıra solo performanslar da sergileyen genç piyanist Lily Maisky ise şimdiye kadar Londra’daki Royal Festival Hall, Viyana’daki Concerthaus, New York’taki Carnegie Hall, Tokyo’daki Suntory Hall gibi saygın salonlarda sahne aldı.
Sanatçı, Julian Rachlin, Janine Jansen, Renaud Capuçon, Sergey Krylov, Nicholas Angelich gibi ünlü isimlerle de aynı sahneyi paylaştı. Bu muhteşem baba kızı 9 Şubat 2017, Perşembe akşamı saat 20.30’da İş Sanat sahnesinde buluşturacak konserin biletleri tükenmeden alın.
Bilet Fiyatları:
1. Kademe: 70 TL 2. Kademe: 60 TL 3.Kademe: 50 TL İndirimli: 40 TL Öğrenci: 20 TL
Bilgi için:
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Işıl Gerek / Tel: 0212 284 6363 / Cep: 0533 721 09 93 /isilgerek@lobby-pr.com
Çellonun yaşayan efsanesinden müzik ziyafeti...
Dünyaca ünlü çellist Mischa Maisky ve piyanist kızı Lily Maisky, klasik müzik tutkunlarının asla kaçırmak istemeyecekleri bir konser ile İş Sanat sahnesine konuk oluyor.Kültür-Sanat - 28 Ocak 2017 09:51
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