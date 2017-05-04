Celta Vigo-Manchester United: 0-1

Manchester United Uefa'da Avrupa Ligi yarı finalinde İspanyol Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Maçı 1-0 kazanan Manchester United, evine büyük bir avantaj ile gidiyor.

Futbol - 05 Mayıs 2017 00:06

Manchester United UEFA'da Avrupa Ligi yarı finalinde İspanyol Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Manchester United, zorlu deplasmandan 1-0 galip gelerek avantajı kaptı.



İspanya'nın Vigo kentindeki Balaidos Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı.

Sahaya, sakatlığı bulunan İsveçli yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'ten yoksun çıkan Manchester United, 67. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca İngiliz ekibi, Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti.



Manchester United - Celta Vigo rövanş maçı 11 Mayıs'ta oynanacak.

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