Cem Belevi: İrem ne dese tatlı oluyor

Cem Belevi, geçtiğimiz akşam Cihangir’de bulunan bir mekanda görüntülendi. Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden şarkıcı, İrem Derici’nin 'Aldatıldım' açıklamalarında ima ettiği kişinin kendisi olduğu iddialarına yanıt verdi.

10.01.2022 11:21 Magazin

Cem Belevi: İrem ne dese tatlı oluyor İrem Derici, Cem Belevi ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda “3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar” diye açıklama yapınca gözler Belevi’ye çevrildi. Geçtiğimiz akşam Cihangir’deki bir adlı mekandan çıkan şarkıcı, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum ben bunu. Ben işimle gücümle zaten ilgileniyorum, böyle şeyleri konuşmayı tercih etmiyorum.”

İrem Derici, Cem Belevi'yle aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi!

İrem Derici, Cem Belevi'yle aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi!



Cem Belevi:

Cem Belevi: "Ünlülük boş iş"
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