Cem Belevi ve İrem Derici'den aşk şarkısı

Türk Pop müzik dünyasının sevilen iki sanatçısı, "Belki" isimli aşk şarkısı için bir araya geldi. Cem Belevi ve İrem Derici, müjdeli haberi sosyal medyalarından duyurarak hayranlarını sevindirdiler. "Belki isimli şarkının sözü ve müziği Cem Belevi, aranjesi ise Mustafa Ceceli imzası taşıyor.Belki şarkısının klibinin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Özen oturuyor.Cem Belevi ve İrem Derici’nin Belki isimli şarkısı, Sony Music Türkiye etiketiyle yayında.