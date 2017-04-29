Ünlü şarkıcı Cem Belevi ile oyuncu Zehra Yılmaz aşk yaşıyor. Ayşe Hatun Önal ile ilişkisi saman alevi gibi başlayıp biten Cem Belevi, yeni bir aşka yelken açtı.
Ünlü popçu, kalbini oyuncu Zehra Yılmaz’a kaptırdı. İkili önceki akşam Arnavutköy’de baş başa görüntülendi. Çift, flaşlar patlayınca yemeklerini yarıda bırakıp mekândan ayrı ayrı çıktı.
Kaynak: haberturk.com
Cem Belevi yeni aşkı ile yakalandı
Önceki akşam Arnavutköy'de görüntülenen Cem Belevi'nin oyuncu Zehra Yılmaz’la yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.Magazin - 29 Nisan 2017 08:45
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