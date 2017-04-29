Cem Belevi yeni aşkı ile yakalandı

Önceki akşam Arnavutköy'de görüntülenen Cem Belevi'nin oyuncu Zehra Yılmaz’la yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Magazin - 29 Nisan 2017 08:45
Cem Belevi yeni aşkı ile yakalandı
Ünlü şarkıcı Cem Belevi ile oyuncu Zehra Yılmaz aşk yaşıyor. Ayşe Hatun Önal ile ilişkisi saman alevi gibi başlayıp biten Cem Belevi, yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü popçu, kalbini oyuncu Zehra Yılmaz’a kaptırdı. İkili önceki akşam Arnavutköy’de baş başa görüntülendi. Çift, flaşlar patlayınca yemeklerini yarıda bırakıp mekândan ayrı ayrı çıktı.

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Kaynak: haberturk.com
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Bağlantılar: Cem Belevi, Zehra Yılmaz

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