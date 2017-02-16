Cem Yılmaz: Ben ilk defa Nicole Kidman'ı cuma namazında gördüm

Magazin - 16 Şubat 2017 15:00

GQ Türkiye, 2016’da başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. Geccenin sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu ve Cem Yılmaz yaptı. Cem Yılmaz esprileriyle izleyicileri kahkahaya boğdu. Ünlü komedyenin özellikle "Ben ilk defa Nicole Kidman'ı cuma namazında gördüm" sözleri davetlileri oldukça güldürdü.İşte o görüntüler: