Cem Yılmaz, bilim çocuklarıyla deney yaptı

Yaşam - 12 Ocak 2017 14:32

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği’nin (PLAT), ‘Denemeden Olmaz’ projesi kapsamında hayata geçirilen fen laboratuvarının açılışını yaptı.İlköğretim çağındaki çocukların bilimle yetişmesi amacıyla kurgulanan proje kapsamında önümüzdeki dönemde Türkiye çapında yeni fen laboratuvarları açılması planlanıyor. Darıca Kazım Karabekir İlkokulu’nda gerçekleşen açılışa özel çocuklarla birlikte deney yapan Yılmaz, öğrencilere keyifli dakikalar yaşatan Yılmaz, “Çocuklar merak edin, bol bol soru sorun, öğretmenlerinize danışın, deneyin, denemeden bilemezsiniz” dedi.Deney yaparken konuşan Cem Yılmaz dernek başkanının “Şu anda içinde asit var, nasipse içinden oksijeni çıkaracağız.” sözü üzerinde “Nasipse mi? Böyle de kimya deneyi duymadım. Mesela yer çekimi var mı? Nasipse var.” sözleri orada bulunanları güldürdü.