Cem Yılmaz çekti, Serenay Sarıkaya paylaştı!

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a doğum günü mesajı!
Serenay Sarıkaya da o günden bir fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak altına şu notu yazdı:
“İki tane okey elden geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın, bir türlü yenemedik şu çiftiÜzgün surat 👉🏼 #OzanGüven #DenizBulutsuz #4-0 #birdahakikarşılaşmadabuzincirkırılacakGüneş gözlüklü gülümseyen yüz ifadesi”
Serenay Sarıkaya ayrıca fotoğrafı Cem Yılmaz'ın çektiğini belirtti.
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İşte o kare:
Yasak Elma'nın yapımcısından Serenay Sarıkaya açıklaması