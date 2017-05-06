Cem Yılmaz güzel eserini aldı!

Magazin - 06 Mayıs 2017 16:21

Geçtiğimiz günlerde Instagram’da, Sadri Alışık ve Ayhan Işık’ın fotoğraflarının bulunduğu tabloyu, “Bu güzel eseri bekliyorum” notuyla paylaşmıştı.Ünlü komedyen önceki gün tabloyu almak için Çağatay Odabaş’ın galerisine gitti.GALERİNİN CAMINA YAPIŞTIYeni sevgilisi Merve Çağıran’ı da galeriye davet eden komedyen, bu sırada kankası Ozan Güven’le tabloları inceledi. Ara ara camdan dışarıyı kontrol eden Yılmaz, sevgilisini görünce yüzünde güller açtı. Cama yapışan komedyen Çağıran’a el sallayıp içeri gel işareti yaptı.Çağıran, sevgilisinin aldığı tabloyu ve galerideki diğer eserleri dikkatle inceledi.Cem Yılmaz, ısrarlı sorulara rağmen tabloyu kaça satın aldığını açıklamadı.Kaynak:haberturk.com