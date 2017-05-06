Cem Yılmaz güzel eserini aldı!

Cem Yılmaz, Sadri Alışık ve Ayhan Işık’ın fotoğrafının yer aldığı tabloyu almak için gittiği galeriye çağırdığı yeni sevgilisi Merve Çağıran’ı camda bekledi.

Magazin - 06 Mayıs 2017 16:21
Cem Yılmaz güzel eserini aldı!
Geçtiğimiz günlerde Instagram’da, Sadri Alışık ve Ayhan Işık’ın fotoğraflarının bulunduğu tabloyu, “Bu güzel eseri bekliyorum” notuyla paylaşmıştı.

Ünlü komedyen önceki gün tabloyu almak için Çağatay Odabaş’ın galerisine gitti.

GALERİNİN CAMINA YAPIŞTI
Yeni sevgilisi Merve Çağıran’ı da galeriye davet eden komedyen, bu sırada kankası Ozan Güven’le tabloları inceledi. Ara ara camdan dışarıyı kontrol eden Yılmaz, sevgilisini görünce yüzünde güller açtı. Cama yapışan komedyen Çağıran’a el sallayıp içeri gel işareti yaptı.

Çağıran, sevgilisinin aldığı tabloyu ve galerideki diğer eserleri dikkatle inceledi.

Cem Yılmaz, ısrarlı sorulara rağmen tabloyu kaça satın aldığını açıklamadı.

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Kaynak:haberturk.com
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