Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu'nun nafaka davasında karar!

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İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Cem Yılmaz ile davalı Ahu Yağtu, katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Mahkeme kararında, 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmetti.Cem Yılmaz, 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti. 8 yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil, Türk lirası olarak ödemek istemiş ve 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu.Yağtu ile Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirmişti. Ünlü komedyen, eşine boşanırken 500 bin dolar tazminat ödedi. Yılmaz, ayrıca Ahu Yağtu'ya üç gayrimenkul vermişti. (Kaynak: haberturk.com)