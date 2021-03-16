Komedyen Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin hazırlıklarına devam ediyor. Yılmaz dizinin müzikleriyle de kendisinin ilgilendiğini söylerek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına “Erşan Kuneri projesinin senaristi olarak, hem teksti yazıyorum aynı anda da muziklerine çalışıyorum. Komple bi sanatçı olduğum için çok zorlanmıyorum.” notunu yazdı.
İşte o paylaşım:
Cem Yılmaz: Komple bir sanatçı olduğum için zorlanmıyorum!
Cem Yılmaz'ın, Erşan Kuneri hazırlığı devam ediyor. Ünlü komedyen, Instagram'dan bir paylaşım yaptı.
16.03.2021 17:49 Magazin