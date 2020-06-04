Cem Yılmaz o görüntülere dava açıyor!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya ile yaptığı tatil sırasında, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişilere dava açacağını duyurdu.

04.06.2020 15:00 Magazin

Cem Yılmaz o görüntülere dava açıyor! Karantina sürecinin son günlerinde önce Çanakkale’ye sonra Bodrum'a giden Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya tatile devam ediyor. Ünlü çift önceki gün Bodrum'daki evlerinin bahçesinde havuz keyfi yaparken izinsizce görüntülendi. Hatta Serenay Sarıkaya'nın kilo aldığı haberleri gündem oldu.

Yılmaz, Twitter hesabından sevgilisi Serenay Sarıkaya ile yaptığı tatil sırasında, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişilere dava açacağını duyurdu.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Bu hesabın sahibi, ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum…Özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler.”

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