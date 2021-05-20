Cem Yılmaz: Önce hayatta kalmaya çalıştım

İrem Derici'den Cem Yılmaz itirafı!
"İLHAM KAYNAĞIM ATATÜRK"
"Çocuğunuz adını Kemal koydunuz. Bunun hikayesi nedir?" sorusunu da cevaplayan komedyen, "İlham kaynağım Atatürk. Çocuğumun ilerleyen yıllarda 'ben böyle bir insanın ismini taşıyorum' diyerek, mutluluk duyacağına inanıyorum. Benim için öyle. Çocuğumun benden daha da iyi bir komedyen olmasını istemem. Benden daha iyi bir insan olmasını isterim. İnşallah benden de bir-iki özellik alır, o da bir umut tabii" şeklinde konuştu.
Cem Yılmaz'dan İlber Ortaylı şakası: "Maşallah ağzı baya laf yapıyor"
"İŞİN EHLİ İNSANLARLA ÇALIŞIYORUM"
"Filmlerinizde aynı kadroyla çalışmaya özen gösteriyorsunuz. Takım çalışmasının önemi sizde nedir?" sorusunu Cem Yılmaz, "Takım çalışmasının önemi çok büyük bizde. İşin ehli insanlarla çalışıyorum. Yeri geldiği zaman grubun lideri oluyorum, yeri geldiğinde de bir parçası oluyorum o işin" şeklinde yanıtladı.
Cem Yılmaz'ın 'Demet Akalın' esprisi olay oldu! Akalın'dan cevap gecikmedi!
"İŞİN EHLİ İNSANLARLA ÇALIŞIYORUM"
"Filmlerinizde aynı kadroyla çalışmaya özen gösteriyorsunuz. Takım çalışmasının önemi sizde nedir?" sorusunu Cem Yılmaz, "Takım çalışmasının önemi çok büyük bizde. İşin ehli insanlarla çalışıyorum. Yeri geldiği zaman grubun lideri oluyorum, yeri geldiğinde de bir parçası oluyorum o işin" şeklinde yanıtladı.