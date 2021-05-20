Cem Yılmaz: Önce hayatta kalmaya çalıştım

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Cem Yılmaz, "Pandemi dönemini nasıl geçirdiniz?" sorusuna, "Önce hayatta kalmaya çalıştım doğrusu. Yazarak, çizerek bu süreci geçirdim. Hatta sahneye çıkma fırsatı da yakaladım. Maskeli olduğu için herkes seyircinin güldüğünü bile anlayamadım. Maskeli homurdanan bir kalabalık oluyor. İnsanlar gülüyormuş meğer kestiremiyorsun" cevabını verdi."Çocuğunuz adını Kemal koydunuz. Bunun hikayesi nedir?" sorusunu da cevaplayan komedyen, "İlham kaynağım Atatürk. Çocuğumun ilerleyen yıllarda 'ben böyle bir insanın ismini taşıyorum' diyerek, mutluluk duyacağına inanıyorum. Benim için öyle. Çocuğumun benden daha da iyi bir komedyen olmasını istemem. Benden daha iyi bir insan olmasını isterim. İnşallah benden de bir-iki özellik alır, o da bir umut tabii" şeklinde konuştu."Filmlerinizde aynı kadroyla çalışmaya özen gösteriyorsunuz. Takım çalışmasının önemi sizde nedir?" sorusunu Cem Yılmaz, "Takım çalışmasının önemi çok büyük bizde. İşin ehli insanlarla çalışıyorum. Yeri geldiği zaman grubun lideri oluyorum, yeri geldiğinde de bir parçası oluyorum o işin" şeklinde yanıtladı."Filmlerinizde aynı kadroyla çalışmaya özen gösteriyorsunuz. Takım çalışmasının önemi sizde nedir?" sorusunu Cem Yılmaz, "Takım çalışmasının önemi çok büyük bizde. İşin ehli insanlarla çalışıyorum. Yeri geldiği zaman grubun lideri oluyorum, yeri geldiğinde de bir parçası oluyorum o işin" şeklinde yanıtladı.