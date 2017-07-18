Cem Yılmaz sosyal medyayı bıraktı!

Cem Yılmaz sosyal medyayı bıraktığını açıkladı!

Magazin - 18 Temmuz 2017 14:45
Cem Yılmaz sosyal medyayı bıraktı!
Başarılı şovmen Cem Yılmaz sosyal medyadaki rahatsız edici yorumlar sebebiyle hesaplarındaki paylaşımları durdurduğunu açıkladı.

İşte Cem Yılmaz'ın o açıklaması;


Cem Yılmaz'a abisi Can Yılmaz ve yakın arkadaşı Ozan Güven de destek verdi.


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Bağlantılar: Cem Yılmaz, sosyal medya

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