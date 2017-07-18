Cem Yılmaz sosyal medyayı bıraktı!

Magazin - 18 Temmuz 2017 14:45

Başarılı şovmen Cem Yılmaz sosyal medyadaki rahatsız edici yorumlar sebebiyle hesaplarındaki paylaşımları durdurduğunu açıkladı.İşte Cem Yılmaz'ın o açıklaması;Cem Yılmaz'a abisi Can Yılmaz ve yakın arkadaşı Ozan Güven de destek verdi.