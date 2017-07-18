Cem Yılmaz sosyal medyayı bıraktı!
Cem Yılmaz sosyal medyayı bıraktığını açıkladı!
Magazin - 18 Temmuz 2017 14:45
Başarılı şovmen Cem Yılmaz sosyal medyadaki rahatsız edici yorumlar sebebiyle hesaplarındaki paylaşımları durdurduğunu açıkladı.
İşte Cem Yılmaz'ın o açıklaması;
Cem Yılmaz'a abisi Can Yılmaz ve yakın arkadaşı Ozan Güven de destek verdi.
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