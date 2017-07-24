Cem Yılmaz sosyal medyayı kapattı, aşk ortaya çıktı!

Hakaret yorumlarına kızıp sosyal medyayı kullanmama kararı alan Cem Yılmaz, eski sevgilisinin hesabında ortaya çıkınca aşkları da ortaya çıktı.

Magazin - 25 Temmuz 2017 08:00
Cem Yılmaz sosyal medyayı kapattı, aşk ortaya çıktı!
Şu aralar "Arif V 216" filminin çekimleriyle uğraşan ünlü komedyen Cem yılmaz, hakaret yorumlarına kızıp sosyal medyayı kullanmama kararı almıştı.

Ancak dün, eski sevgilisi Özge Sabuncu’nun Instagram hesabından ortaya çıktı. İkili eğlenceli bir fotoğraf paylaştı. Böylece Cem Yılmaz’ın Özge Sabuncu ile tekrar aşk yaşamaya başladığı da böylece ortaya çıktı!


"İNSANÜSTÜ RAHATSIZLIK"
Instagram'da 2 milyon, Twitter'da 12 milyon 800 bin takipçisi bulunan Cem Yılmaz ''Gelen yorumların verdiği insanüstü rahatsızlık sebebiyle bu mecraları bırakıyorum'' diyerek hesaplarını kapatmıştı.

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