Latin-caz piyanisti Emir Ersoy, yeni projesinde ünlü sanatçıları bir araya getirdi. Albüme Cem Yılmaz ve Kenan Doğulu da destek verdi. Albüme son eklenen şarkı "Mor ve Ötesi"nin Cambaz'ı oldu. Bu çalışmayı duyan Doğulu, Washington konseri öncesi apar topar stüdyoya girip Yılmaz'la düet yaptı.
Cem Yılmaz ve Kenan Doğulu'dan "Cambaz" düeti!
Cem Yılmaz ile Kenan Doğulu, Emir Ersoy'un "RocKuba" projesi için stüdyoya girdi. İkili "Cambaz" şarkısına düet yaptı.Müzik - 04 Mayıs 2017 10:04
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Bağlantılar: Cem Yılmaz, Kenan Doğulu
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