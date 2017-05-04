Cem Yılmaz ve Kenan Doğulu'dan "Cambaz" düeti!

Müzik - 04 Mayıs 2017 10:04

Latin-caz piyanisti Emir Ersoy, yeni projesinde ünlü sanatçıları bir araya getirdi. Albüme Cem Yılmaz ve Kenan Doğulu da destek verdi. Albüme son eklenen şarkı "Mor ve Ötesi"nin Cambaz'ı oldu. Bu çalışmayı duyan Doğulu, Washington konseri öncesi apar topar stüdyoya girip Yılmaz'la düet yaptı.