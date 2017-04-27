Cem Yılmaz ve Merve Çağıran aşkı doğrulandı

Önceki gün Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Merve Çağıran'ın ünlü komedyenle aşk yaşadığı iddiası da böylece doğrulanmış oldu.

Magazin - 28 Nisan 2017 06:00
Cem Yılmaz ve Merve Çağıran aşkı doğrulandı
Bir süredir adı ‘Fi’ dizisinde rol alan Merve Çağıran’la anılan Cem Yılmaz’ın aşkı belgelendi.

Çağıran, geçtiğimiz günlerde dizide konuk oyuncu olarak yer alan komedyenin Levent’teki evinden çıkarken objektiflere takıldı. Yılmaz, oyuncuyu personelleriyle kapıya gönderip, taksiye bindirtti. Bir anda gazetecileri karşısında görünce panik olan Çağıran, objektifleri fark edince kendini taksiye zor attı. Yüzünü saklamaya çalışan oyuncu, başarılı olamayınca çareyi arka koltukta boylu boyunca uzanmakta buldu.

Çağıran’ın bu hali objektiflere yansırken, ikilinin aşkları da bu kareyle ortaya çıkmış oldu.

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Kaynak: milliyet.com.tr
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