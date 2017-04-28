Cem Yılmaz ve Merve Çağıran yan yana!

Ünlü şovmen Cem Yılmaz genç aşkıyla önceki akşam yemek yedi.

Magazin - 28 Nisan 2017 11:44
Cem Yılmaz ve Merve Çağıran yan yana!
Fİ dizisine konuk olan ve orada oyuncu olan Merve Çağıran'ı sosyal medyada takibe alan Cem Yılmaz, Ozan Güven ve arkadaşlarıyla yemek yedi. Cem Yılmaz'ın beraber yemek yiyen grubun içinde gözlerden uzak yeni bir ilişkiye yelken açtığı konuşulmaya başlanan Merve Çağıran da vardı.


Cem Yılmaz, geccede kolları açık bir kıyafet giydiği için üşüyen Merve Çağıran'a montunu verdi.


Merve, Cem'i çağırıyor!

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