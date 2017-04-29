Cem Yılmaz ve Merve Çağıran'ın aşk ilanı

Magazin - 29 Nisan 2017 11:36

Cem Yılmaz’ın, konuk oyuncu olduğu ‘Fi’ dizisinin setinde tanıştığı Merve Çağıran’la ilişkisi, güzel oyuncunun ünlü komedyenin Levent’teki evinden çıkarken görüntülenmesiyle belgelenmişti. Yılmaz, ilişkisinin ortaya çıktığı günün ertesinde Çağıran’la basının karşısına çıktı. İkili, Batı Ataşehir’deki bir mekanın açılış partisine birlikte katıldı.‘OZAN’LA SEVİYELİ BİR İLİŞKİM VAR’Ozan Güven ile sevgilisi Ece Gönen’in de eşlik ettiği âşıklar, çıkışta ilk kez birlikte görüntülendi. Yılmaz, Çağıran’la ilişkisiyle ilgili soruya önce, “Bunu sorma hakkını nereden buldun?” diye kızdı. Kendilerini almaya gelen VIP minibüse bindikten sonra ise, “Hadi sordun, söyleyeyim, Ozan’la seviyeli bir ilişkim var” diyerek espri yaptı.Kaynak:haberturk.com