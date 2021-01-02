Cem Yılmaz yılbaşı geccesi Serenay Sarıkaya'yı takibi bıraktı!

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Kasım 2019’da sürpriz şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Karantina günlerini birlikte geçiren sevgililer geçen ekimde yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından ise ikili sosyal medyadan birbirlerini takibi bırakmamıştı.Cem Yılmaz yılbaşı geccesi sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı sildi. Mayısta paylaştığı fotoğrafı ise silmedi. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’ı takibe devam ediyor.