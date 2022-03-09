Cem Yılmaz’dan Ahmet Hakan’a Hazal Kaya göndermesi…

Ünlü isimler, ‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ projesinde genç kızların eğitimine destek olmak için podyumda yürüdü. Geccenin açık arttırmadaki sunuculuğunu Cem Yılmaz üstlendi. Yılmaz sahnede “Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi” başlıklı yazısıyla eleştiri oklarının hedefi olan Ahmet Hakan'a bir göndermede bulundu."Sizi bütün cinsiyetsiz duygularımla selamlıyorum" diye söze giren ünlü komedyen, "En İyi Kadın Oyunu Ödülü, ödülü verecek olan Hazal Kaya, kazanan Ahmet Hakan" diye konuştu.