Cem Yılmaz'dan Ahu Yağtu'ya nafaka davası

Komedyen Cem Yılmaz, sekiz yıl önce boşandığı oyuncu Ahu Yağtu'ya oğlu Kemal için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması için dava açtı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun avukatları yer aldı. Ünlü komedyen, avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe sundu.Cem Yılmaz'ın dilekçesinde, dolar kurundaki yükselişle birlikte ödediği 10 bin dolar nafakanın da arttığı, nafakanın TL cinsinden 40 bin TL olarak belirlenmesini isteği belirtildi.Mahkeme delillerin toplanılması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.