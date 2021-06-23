Cem Yılmaz’dan aşı çağrısı…

Türkiye koronavirüs aşısında oldukça hızlandı. Bir çok vatandaş ilk doz aşılarını vuruldu. Fakat hala aşı olmaktan çekinen vatandaşlarımız da var. Cem Yılmaz rol aldığı filmde bu vatandaşlarımıza seslenerek, “Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım." dedi.Yılmaz'ın bu çağrısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından "Cem Yılmaz’dan size bir mesaj var." notuyla yayınladı.İşte Cem Yılmaz'ın aşı çağrısı: