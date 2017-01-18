Cem Yılmaz'dan Atatürk paylaşımı

Magazin - 18 Ocak 2017 11:00

Cem Yılmaz üzerinde Atatürk'ün bulunduğu ve tepesinde Türkiye Cumhuriyeti yazan bir pulun tablo halinin önünde poz verdi.Bir süredir özel hayatıyla magazin gündeminde olan Cem Yılmaz, twitter hesabından yaptığı paylaşımına 'Ben buradayım' notunu düştü.Ünlü şovmen Cem Yılmaz'ın bu fotoğrafı sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda yorum aldı.