Cem Yılmaz'dan Atatürk paylaşımı

Yeni filmi 'Arif ve 2016'nın çekimleri için koşturan Cem Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım.

Magazin - 18 Ocak 2017 11:00
Cem Yılmaz'dan Atatürk paylaşımı
Cem Yılmaz üzerinde Atatürk'ün bulunduğu ve tepesinde Türkiye Cumhuriyeti yazan bir pulun tablo halinin önünde poz verdi.



Bir süredir özel hayatıyla magazin gündeminde olan Cem Yılmaz, twitter hesabından yaptığı paylaşımına 'Ben buradayım' notunu düştü.

Ünlü şovmen Cem Yılmaz'ın bu fotoğrafı sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda yorum aldı.


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Bağlantılar: Cem Yılmaz, Atatürk

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