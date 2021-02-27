Cem Yılmaz'dan esprili paylaşım: "Buruk Lee"

Cem Yılmaz oğlu Kemal'in tek elle şınav çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Ünlü komedyenin "Buruk Lee" notuyla paylaştığı videoya beğeni ve yorum yağdı. Zafer Algöz, "Valla bravo, Biz yapamayız" derken Çağlar Çorumlu "Helal" diye yazdı. Nilgün Belgün ve Nilperi Şahinkaya ise alkış emojileriyle Kemal'e destek verdi.İşte o paylaşım: