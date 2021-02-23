Cem Yılmaz'dan esprili paylaşım: "İlk odişınım"

Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini güldürdü. Oyunculara yapılan deneme çekimlerini ti'ye alan ünlü komedyen, videonun altına ilk "odişınım" notunu düştü. Cem Yılmaz videoda bugüne kadar yaptığı işleri sayarken, "televizyonda pek bir iş yapmadım" demesi dikkatlerden kaçmadı.